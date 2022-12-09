الحكومة الايطالية: اهتمام وطني وأجنبي بالاستحواذ على مصفاة (لوك أويل) بصقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وزارة الشركات والصُنع في إيطاليا (وزارة التنمية الاقتصادية سابقا) بأن هناك “مناقشات جارية مع العديد من الشركات الوطنية والدولية المهتمة بالاستحواذ على مصفاة (إيساب دي بريولو)” لتكرير النفط في مقاطعة صقلية، التي تسيطر عليها شركة (لوك أويل) الروسية والتي تواجه خطر الاغلاق بعد سريان الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي المنقول عبر البحر يوم الاثنين الماضي.

وأشارت الوزارة في مذكرة الجمعة إلى أنه “بناء على الدور الاستراتيجي للمنشأة في ضمان إمدادات الطاقة بالبلاد، وضحنا لجميع الأطراف المعنية الإطار التشريعي للحصة الذهبية (golden share)”، التي ستحتفظ بها الحكومة مع المشتري المحتمل “من أجل ضمان تطوير إنتاج المصفاة وأيضًا فيما يتعلق بمستويات التوظيف والامتثال الكامل مع المعايير البيئية”.

وتعني رغبة الحكومة في امتلاك الحصة الذهبية، أو الأسهم الذهبية، القدرة على التحكم في مصير المنشأة بإلغاء تصويت أو فض شراكة مع صاحب الأسهم الاخرى الشريك الأجنبي المحتمل.

وكانت صحيفة (إل صولي 24 أوري) المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية قد تحدثت في وقت سابق عن شركة الأسهم الخاصة الامريكية (كروس بريدج) كمشتر محتمل.