مسؤول إيطالي يلتقي في روما بنائبي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن أمين عام وزارة الخارجية، السفير إيتوري سيكوي التقى اليوم الجمعة بالعاصمة روما نائبي وزيري الخارجية والدفاع في الحكومة الأوكرانية، ميكولا توتشيتسكي ودينيس شارابوف.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية، فإن المحادثات تمحورت حول “دعم إيطاليا لأوكرانيا”، الذي تم تأكيده مرارا من جانب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، “في الدفاع ضد العدوان الروسي غير المبرر وغير المُسْتفَزّ”.

وشاطر أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية ضيفيه الاوكرانيين في “إدانة الهجمات الروسية ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”، وأوضح جهود بلاده “لتعبئة القطاع الخاص من أجل تخفيف العواقب على السكان المدنيين عبر مساهمات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

كما نوهت المذكرة بأن إيطاليا “تنخرط أيضًا بنشاط، إلى جانب شركائها في مجموعة الدول السبع الصناعية، في دعم إعادة بناء البنية التحتية في البلاد وستقدم مساهمتها خلال مؤتمر باريس المقرر في 13 كانون الأول/ديسمبر” الجاري.