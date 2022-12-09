البابا: الحرب العالمية الثالثة الحالية تجعلنا ندرك أن التجدد يبدأ من الأسفل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى أن “الحرب العالمية الثالثة الدائرة حالياً تجعلنا ندرك أن التجدد يبدأ من الأسفل، حيث تُعاش العلاقات بتضامن وثقة”، داعيا إلى “التسلح بشجاعةِ الانطلاق مجددا من المصالحة والأخوة”.

جاء ذلك لدى استقباله الجمعة في قاعة بولس السادس بالفاتيكان أعضاء (الحركة المسيحية للعمال) في الذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، حسبما أفاد الموقع الإعلامي للفاتيكان.

ورأى بيرغوليو أن “الجائحة والحرب عكّرتا صفو المناخ الاجتماعي”، وقال مخاطبا ضيوفه إن “هذا الأمر يتطلب أن يزرعوا بذور الأمل، بدءا من أنفسهم”، حاثا إياهم على “إبقاء الأبواب مفتوحة، على أمل ألا يشعر الشبان أنهم ضيوف وحسب إنما أيضا رواد، تحركهم قدرتهم على تصوّر مجتمع مختلف”.

ولفت البابا إلى “انعدام المساواة الاجتماعية، وأشكال العبودية والاستغلال، والفقر العائلي الناتج عن غياب فرص العمل، أو عن تدني الرواتب”، وأكد أن هذه المشكلات “ينبغي أن تُعالج أيضا في الأوساط الكنسية”.