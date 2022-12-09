تاياني يدعو دول الجنوب الأوروبية لاستراتيجية مشتركة بمجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني دول الجنوب الأوروبي إلى تبني “استراتيجية مشتركة على جبهات الاقتصاد والطاقة والهجرة”.

وقال تاياني، الذي يمثل بلاده نيابة عن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في (قمة أليكانتي)، شرقي اسبانيا، “نحن نمثل 46% من سكان أوروبا و41.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي”. وأردف في تغريدة على منصة (تويتر) “هذا هو السبب في أن عمل بلدان جنوب أوروبا يجب أن يكون متماسكًا”.

وقد استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق اليوم قادة الدول الثماني الأخرى في القمة (كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، مالطا، البرتغال، سلوفينيا). كما يشارك في القمة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.