حركة خمس نجوم: أنباء خطيرة عن رشاوي مزعومة من قطر للتأثير على البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نوب حركة خمس نجوم الإيطالية في البرلمان الأوروبي إن “الأنباء عن رشاوى وهدايا مزعومة من قطر للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي خطيرة للغاية ومقلقة”، وذلك في تعليقهم عن شبهات فساد في البرلمان الأوروبي في إطار تحقيق واسع لمكافحة الفساد أجراه مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي ذات صلة بـ”دولة خليجية”.

وأضاف نواب الحركة في مذكرة اليوم الجمعة “البرلمان الأوروبي ينبغي أن يظل منزلا زجاجيا للمواطنين، وبالتالي فإننا نشعر بالقلق إزاء د السلوك غير القانوني المزعوم لبعض موظفيه”. وقالوا في مذكرتهم “اليوم يوافق اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهناك حاجة لرد فعل قوي وفوري” من طرف الجهاز التشريعي الأوروبي.

ولم يسم بيان المدعي العام الدولة الخليجية بالاسم، إلا أن صحيفة (Le Soir) البلجيكية قالت إن الدولة “هي قطر، حيث تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم”.

وحسبما ورد إعلاميا، فإن المشتبه بهم هم أربعة يحملون الجنسية الإيطالية أو من أصول إيطالية، من بينهم عضو سابق في البرلمان الأوروبي ورئيس نقابات العمال الأوروبية (Ituc).