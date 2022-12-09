ناطق أوروبي: قرار المحكمة الروسية بسجن المعارض إيليا ياشين سياسي وغير مقبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أدان الاتحاد الأوروبي قرار محكمة في موسكو يقضي بسجن المعارض الروسي إيليا ياشين ثماني سنوات ونصف “لتقريره عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين في بوتشا”، حسبما جاء في بيان للمفوضية صدر مساء الجمعة.

وتتهم روسيا ياشين بنشر “أخبار مضللة” عن الحرب.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو إن “قانون ما يسمى بـ الأخبار الكاذبة في روسيا، والذي تم استخدامه في القضية المرفوعة ضد ياشين ، يهدف إلى فرض رقابة وإسكات الأصوات المستقلة ومنعها من التساؤل والنقد وكتابة تقارير واقعية عن الحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي شنتها روسيا على أوكرانيا”.

ووصف البيان الأوروبي قرار المحكمة بـ”غير المقبول”، ومبني على “دوافع سياسية”، مطالبا السلطات الروسية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن إيليا ياشين وجميع السجناء السياسيين الآخرين في روسيا”.