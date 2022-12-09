الخارجية الامريكية: عقوبات بالتنسيق مع كندا ضد مسؤولين إيرانيين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قالت وزارة الخارجية الامريكية إن “كندا والولايات المتحدة متحدتان في إدانة أعمال العنف الوحشية التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين وقمعها المستمر للشعب الإيراني”.

وأضافت في بيان الجمعة “كما ندين تفشي الاضطهاد والعنف الذي تمارسه الدولة ضد المرأة”، مشيرة إلى أن “تكثيف السلطات الإيرانية للعنف ضد الشعب الإيراني بعد وفاة مهسا أميني يدعو إلى ردود من جميع أنحاء العالم”.

وأعلن البيان أن الولايات المتحدة وكندا اتخذتا اليوم “إجراءات عقوبات منسقة ضد مسؤولين إيرانيين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتكبت كجزء من حملة القمع الوحشية المستمرة التي تهدف إلى حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية”.

وأضاف بيان الخارجية “وبحسب ما ورد، قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين، من بينهم عشرات الأطفال، واعتقلت تعسفيا الالاف في محاولة لإسكات الشعب الإيراني. نحن قلقون للغاية من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن السلطات الإيرانية تستخدم العنف الجنسي كوسيلة شنيعة لقمع الاحتجاجات. كما بدأت المحاكم الإيرانية الآن في إصدار أحكام قاسية ضد المدافعين والمتظاهرين تتراوح بين أحكام بالسجن لفترات طويلة إلى الإعدام”.

وقال البيان إن الولايات المتحدة وكندا “متحدتان في دعم الشعب الإيراني الشجاع. نظل معًا، ملتزمين بإيجاد المزيد من السبل لفرض تكاليف على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيرانيين. يجب أن يكون لكل فرد في إيران الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب على النظام الإيراني إنهاء استخدامه للعنف ضد شعبه لمجرد ممارسة تلك الحقوق”.