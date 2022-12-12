ميلوني: خطوات للأمام بملف الهجرة أوروبياً بفضل حكومتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه فيما يتعلق بملف الهجرة “من الواضح أننا بحاجة إلى مواصلة العمل كثيرًا على المستوى الأوروبي”، فـ”مشاركة أوروبا تعد أمراً أساسياً”. وكتبت ميلوني على صفحتها في (فيسبوك) الإثنين: “لقد طالبنا دائمًا بضرورة أن تولي أوروبا مزيداً من الاهتمام بجبهة البحر الأبيض المتوسط​​، وتحدثنا باستمرار عن مهمة أوروبية لمنع انطلاق قوارب الهجرة ونحن نواصل العمل على هذا”.

وذكرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) أنه “بفضل مواقف الحكومة الإيطالية، تعقد لأول مرة اجتماعات في أوروبا، وتصدر وثائق تنص على أن طريق الهجرة المارة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط تعد أولوية”، مبينةً أن “هذا لم يحدث من قبل، لذا، فهناك خطوات إلى الأمام”.

وأضافت ميلوني في مدوناتها المعتادة، تحت اسم: “ملاحظات جورجا”، أنه على صعيد الهجرة “هناك حديث عن تغيير في مسار حكومة: كلا، إننا لا تنوي تغيير موقفنا على الإطلاق، وسيبقى كما هو: لا يمكن لأحد أن يدخل إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، بل عبر القنوات القانونية فقط”، فـ”نحن نريد محاربة الاتجار بالبشر، عمليات الدخول غير القانونية والضحايا في عرض البحر. لا نريد الاستمرار بتسهيل نشاط المتاجرين بالبشر”.

وخلصت رئيسة مجلس الوزراء الى القول: “قرأت قبل بضعة أسابيع نبأ اشتباكات نارية بين القوات الليبية والمتاجرين بالبشر”، مبينةً أن “من ينظم حركة الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، مسلح، وأنا لا أريد مساعدة هؤلاء لأنني أحارب عصابات المافيا بكل أشكالها”.