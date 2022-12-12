تاياني يدافع عن مؤسسات التكتل الموحد: البرلمان الأوروبي ليس فاسدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أنه لن يتسرع في إصدار احكام، في إشارة إلى تحقيقات القضاء البلجيكي بشأن رشاوى مزعومة من دولة خليجية، قالت وسائل إعلام في بروكسل إنها “دولة قطر”، للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال تاياني “أنا مع مبدأ الضمانات القضائية فيما يتعلق بكل القوى السياسية المعنية حتى في أحداث محرجة مثل هذه”. ولكنه أضاف في تصريح للصحفيين الاثنين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل “للأسف، العثور على أموال في منزل نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ليس مثالاً جيدًا”، في إشارة البرلمانية اليونانية إيفا كايلي.

وقال تاياني “لكنني أدافع عن المؤسسات (الأوروبية)، فينبغي علينا ألا نخلط بين أربعة أو بين عشرة نواب ومساعدين متورطين في أحداث فساد مع كل نواب البرلمان الأوروبي، لأن الجهاز التشريعي الاوروبي ليس فاسدا”. وأردف، الرئيس الأسبق للبرلمان الاوروبي “لقد رأيت خلال عدة سنوات حوادث سلبية: قد يكون هناك بعض التفاح الفاسد، لكنها ظاهرة موجودة في كل مكان. إنه سلوك بغيض ويجب إدانته، لكن يجب علينا ألا ندعم أولئك الذين يريدون إلحاق الضرر بمؤسسات الاتحاد الاوروبي. نذكِّر بأن البرلمان هو المؤسسة الديمقراطية الوحيدة في الاتحاد”.

وقال تاياني “النواب أو مساعديهم، الذين ربما ارتكبوا أعمال فساد غير مقبولة ومخزية ويجب إدانتهم تمامًا، هم شيء والبرلمان شيء آخر”، لأن “المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية وليست على المؤسسة. علينا أن نظل حذرين، فقبل إدانة شخص ما ينبغي انتظار نتيجة العمل القضائي. لسوء الحظ، الوقائع تشير إلى أن الذين تم القبض عليهم متلبسين تقع على عاتقهم مسؤوليات خطيرة، لكن يجب ألا نستغل ذلك. ويجب ألا نخلط بين الاشخاص والمؤسسات”.