المجلس الأوروبي يعلن إنشاء بعثة شراكة لدعم جيش النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الاثنين قرارًا بإنشاء شراكة عسكرية مع السلطات في نيامي، في إطار سياسة الأمن والدفاع، لـ”دعم النيجر في حربها ضد الجماعات الإرهابية المسلحة”.

وأشار المجلس في مذكرة إلى أن هذه الشراكة “ستعزز قدرة القوات المسلحة النيجرية على احتواء التهديد وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة امتثالا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وقال إن البعثة الأوروبية للشراكة ( (EUMPMمع النيجر “ستساعد في تنفيذ خطة بناء قدرات القوات النيجرية، من خلال دعم إنشاء مركز تدريب فنيي القوات المسلحة. وسيقدم المشورة والتدريب المتخصص عند الطلب ويدعم إنشاء كتيبة جديدة للاتصالات ودعم القيادة”

وحسب المذكرة، ستستمر البعثة، المعدة بالتشاور الوثيق مع سلطات النيجر، لمدة ثلاث سنوات مبدئيا خصص لها لهذه الفترة 27.3 مليون يورو.

ويسعى المجلس الأوروبي عبر سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP) من “تمكين الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بدور رائد في عمليات حفظ السلام ومنع نشوب النزاعات وتعزيز الأمن الدولي”، وذلك في سياق “مقاربة الاتحاد الأوروبي الشاملة تجاه إدارة الأزمات”، بالاعتماد على أصوله “المدنية والعسكرية”.