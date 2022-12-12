قلق أوروبي بالغ بشأن “الوضع الإنساني الكارثي باليمن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد الاتحاد الأوروبي الاعراب عن “القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي” في اليمن، حيث “يحتاج أكثر من 70% من السكان إلى مساعدة إنسانية، ويواجه أكثر من نصف السكان انعدام أمن غذائي حاد”.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأوروبي اليوم الاثنين، جدد فيه تأكيد التكتل الأوروبي الموحد على “الالتزام المبدئي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ودعمه الكامل لجهود السلام للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز غروندبرغ في جهود الوساطة التي يبذلها”.

وحث الاتحاد الأوروبي “الحوثيين على التخلي عن مواقف متطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي غروندبرغ”، مشددا على “الأهمية القصوى لإعادة الهدنة وتمديدها”.