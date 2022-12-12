الاتحاد الأوروبي يعلن مواصلة دعم الشركاء الشرقيين بمجال الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ” فيما يتعلق بالأمن، سيواصل دعم الشركاء الشرقيين الذين يرغبون في ذلك، من خلال توفير أنواع مختلفة من التعاون والمشاركة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والهجينة وغيرها من الوسائل غير العسكرية لبناء قدراتهم واستقرارهم في المنطقة”.

جاء ذلك في مذكرة صدرت اليوم الاثنين في أعقاب الاجتماع الوزاري للشراكة الشرقية (EaP) بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من خمسة من دول الشراكة الشرقية الستة (أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا) ، برئاسة الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

كما شارك في الاجتماع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.

وأفادت المذكرة بأن “الاجتماع أتاح فرصة لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الشرقية، والاستعداد لجعلها أكثر مرونة ومصممة لاحتياجات الشركاء”، مشيرة إلى أنه “ينبغي ضمان التكامل بين المسار الثنائي وعملية التوسيع”.