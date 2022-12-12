الشرطة المالية الإيطالية تعلن مصادرة 17 ألف يورو من منزل برلماني أوروبي سابق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الشرطة المالية الإيطالية مصادرة 17000 يورو نقدًا عثرت عليها في منزل بمحافظة بيرغامو (شمال) لعضو البرلمان الأوروبي السابق (عن مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين) أنطونيو بانزيري الذي اعتقل مع زوجته وابنته في إطار تحقيقات الادعاء العام الفيدرالي في بلجيكا في تهم “رشوة” مزعومة لقطر والمغرب بمحاولة التأثير على قرارات الجهاز التشريعي الأوروبي.

البرلماني الأوروبي السابق بانزيري ضمن متهمين آخرين يتم التحقيق معهم في بروكسل للاشتباه في تقاضيهم أموال.

عمليات التفتيش جرت بين مساء أمس واليوم في ميلانو وبلدة كالوسكو دادا (بيرغامو) بين مساء أمس واليوم بناءً على طلب من الدائرة الثالثة للشؤون الدولية في ميلانو برئاسة مساعد المدعي العام فابيو دي باسكوالي، وأسفرت أيضا عن مصادرة وثائق حاسوبية.

وكانت بعثة قطر لدى الاتحاد الاوروبي قد شددت في بيان أمس الاحد على أن “دولة قطر ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي تم تداولها إعلامياً”.

وأضافت في بيانها أن “التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية للواقع تماماً”، مؤكدة على أن “دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسسية مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول”.