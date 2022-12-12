إيطاليا تجدد الدعوة لخطة استثمار أوروبية بأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي لتبني خطة استثمار كبرى لصالح القارة الأفريقية كاستراتيجية طويلة الأجل لمعالجة تدفقات المهاجرين.

وقال، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاثنين في بروكسل، “يتعين على الاتحاد الأوروبي تطوير خطة تهدف إلى تشجيع نمو القارة الأفريقية، أطلقت عليها رئيسة الوزراء ميلوني اسم (خطة إنريكو ماتّي)”، مؤسس مجموعة إيني للطاقة. وأضاف “نحن بحاجة إلى تدخلات في القارة الأفريقية ليس (بصيغة) باستعمار جديد، ولكن بمشروع برؤية أفريقية لتعزيز التعاون وتشجيع نمو القارة. بهذه الطريقة فقط يمكن معالجة قضية الهجرة من جذورها. هذه استراتيجية طويلة الأجل”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن نعمل بلا توقف حتى يتم التعامل مع قضية الهجرة باستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. بالأمس أيضًا عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية اجتماعًا مع وزراء الخارجية للحديث عن حزمة استثمارية برافعة مالية تصل إلى 150 مليارًا لإنشاء بنيات تحتية من أوروبا إلى الشرق والجنوب”.