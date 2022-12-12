الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة عقوباته بحق مسؤولين إيرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه أقر اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران بسبب “قمع التظاهرات السلمية” ودورها في “مساعدة روسيا في الحرب على أوكرانيا”.

وبشأن قمع التظاهرات التي انفجرت منذ النصف الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني، تمت إضافة 20 فردًا وكيانًا واحدًا إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للتدابير التقييدية بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان الإيراني

وبشأن دور طهران في الحرب، تمت أضافة أربعة أشخاص وأربعة كيانات.

قائمة العقوبات الجديدة شملت مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجید سید میراحمدی، القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي ورئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB) بيمان جبيلي.