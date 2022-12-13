رئيس أساقفة إيطاليا يدعو لضمان حق اللجوء للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي على أن حق اللجوء “يجب أن يُكفل للجميع”.

وفي تصريحات حول الحق باللجوء على هامش تقديم تقرير الهجرة عام 2022 الذي أعدته مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، قال الكاردينال تزوپّي إن “المعطيات تساعدنا على رؤية المشاكل كما هي وليس كما نتصورها”، مبيناً أن “القانون للجميع دائماً، ولا يمكن للظروف أن تشكك بقطعية هذا الحق”.

وأوضح المسؤول الكنسي، أنه “يجب ضمان حق اللجوء للجميع”، فـ”زج المهاجرين في طي النسيان له ثمن باهظ بالنسبة للجميع، وإنْ انجرفنا نحو المماطلة، فلا محالة من أن ندخل في نطاق اللاإنسانية”.

ولفت تزوپّي مرة أخرى إلى أن “هذا التقرير يساعد السياسة على تبنّي القرارات ورسم المؤشرات”، كما “يساعد على إجراء المقارنات وإدراك ما يكمن وراءها، وهذا أمر مهم أيضاً”. وأردف: “لقد فتحت الدولة أبوابها منذ 40 عاماً، والمسألة تندرج فيي إطار فهم الأوضاع غير المستقرة، ونحن نقف الآن أمام حق معلن وغير مضمون”، في إشارة إلى حق اللجوء دائماً.

وخلص رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الى القول، إن “ما يؤلمنا أكثر، هو التفكير بأوروبا التي شعارها ضمان الحقوق نفسها للجميع على الدوام”، بينما “تُظهر البيانات عدم تطبيق هذه الحقوق بشكل متجانس في كل مكان دائماً”.