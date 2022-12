توصية أوروبية بمنح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وافق مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي على منح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد، على أن يتم تأكيد القرار في قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد الخميس المقبل

وأشار البيان الصادر بهذا الصدد إلى أنه، “متابعة لمخرجات المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي وفي ضوء التوصية اللاحقة للمفوضية بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022، يوصي المجلس بمنح وضع المرشح للبوسنة والهرسك، رهناً بتأكيد من جانب المجلس الأوروبي، على أساس أن الخطوات المحددة في توصية المفوضية قد اتخذت من أجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وإدارة الهجرة والحقوق الأساسية”.

وكان الوزير التشيكي للشؤون الأوروبية، ميكولاس بيل قد أعلن في وقت سابق اليوم موافقة المجلس على النتائج الخاصة بتقدم الدول التي تطمح إلى العضوية. وقال في تغريدة على منصة (تويتر): “يسعدني بشكل خاص الاعتراف بجهود الإصلاح في أوكرانيا في مثل هذه الأوقات الصعبة. كما أوصينا بمنح وضع المرشح للبوسنة والهرسك”.

وتتولى تشيكيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي.

Today, the Council agreed on the conclusions on the progress of countries aspiring for the 🇪🇺 membership. I am particularly pleased about the acknowledgement of the reform efforts of 🇺🇦 in such difficult times. We also recommended granting of candidate status to 🇧🇦.

— Mikuláš Bek (@MikulasBek) December 13, 2022