وزير الدفاع الإيطالي يحذر من فتح جبهة قتال جديدة بين كوسوفو وصربيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو اليوم الثلاثاء من عواقب التوتر الراهن بين كوسوفو وصربيا.

وقال كروزيتّو، الذي زار مؤخرا كلا من بلغراد وبريشتينا في أعقاب تدهور أزمة اصدار لوحات المركبات، “في الوقت الحالي، تنفتح جبهة دراماتيكية جديدة في أوروبا بين كوسوفو وصربيا”.

ونوه الوزير، خلال إحاطة برلمانية حول مساعدات روما العسكرية للسلطات في كييف، بأن “إيطاليا ضمنت خلال هذه السنوات العشرين الماضية السلام بأثبات الصداقة لشعبين في خلاف دائم”.

وفي إشارة إلى قيادة إيطاليا للقوة الدولية لحفظ السلام في كوسوفو (كي فور) كروزيتّو، قال إن “آلاف الجنود غير المعروفين للعامة تمكنوا من جعل أنفسهم موضع تقدير لقدرتهم على احترام السكان”.

وبحسب الوزير، سيكون “من الضروري في الأشهر المقبلة إخماد النار” بين بلغراد وبريشتنا، وقال “لا أحد مثل إيطاليا يستطيع فعل ذلك. إن قوات (كي فور) بقيادة إيطالية هي ضمانة لكوسوفو وصربيا”.