الفاو ترحب بمساهمة البنك الدولي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الترحيب بمساهمة إضافية متعددة الوكالات من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار “لتعزيز الصمود والتصدي لانعدام الأمن الغذائي المتزايد في اليمن”.

وحسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، تهدف المساهمة الإضافية لتوسيع نطاق استعادة سبل العيش الريفية، وتعزيز إنتاج الغذاء في المنزل وتقديم المساعدة الطارئة للأسر الضعيفة في اليمن، حيث يأتي التمويل الإضافي استجابة للتدهور الحاد في ظروف الأمن الغذائي في البلاد.

ستتلقى الفاو 79.4 مليون دولار من التمويل الإضافي. هذا يضاف إلى مبلغ 61.1 مليون دولار المخصص في البداية لدعم أنشطة منظمة الأغذية والزراعة الهادفة إلى زيادة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومنتجات الأسماك، بما في ذلك منتوجات الفناء الخلفي والحدائق المنزلية؛ تعزيز الزراعية الذكية مناخيا؛ تقوية نظم الأغذية الزراعية المحلية؛ وإنشاء سلاسل القيمة الزراعية الوطنية.

وقال مدير عام منظمة الفاو، شو دونيو: “نشعر بالامتنان للبنك الدولي على هذه المساهمة المهمة. يساعد تعاوننا طويل الأمد على ضمان اتباع نهج متكامل لمعالجة قضايا الأمن الغذائي في اليمن من خلال تعزيز الزراعة كإجراء طارئ للإنتاج محليا وكمصدر متوسط إلى طويل الأجل لتوفير الغذاء والوظائف.”

منذ عام 2021، تم تنفيذ مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن والقدرة على الصمود بقيمة 127 مليون دولار أميركي بالاشتراك مع (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي. وتنضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن إلى وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ المشروع.