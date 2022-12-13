الاتحاد الأوروبي: نتابع بقلق بالغ التطورات حول “ممر لاتشين” بين أذربيجان وأرمينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه “يتابع بقلق بالغ التطورات المختلفة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري حول ممر لاتشين” على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وحث الاتحاد الأوروبي، وفق مذكرة للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو “السلطات الأذربيجانية إلى ضمان حرية التنقل وأمنه على طول الممر، بما يتماشى مع البيان الثلاثي الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن “القيود المفروضة على حرية الحركة هذه تسبب معاناة كبيرة للسكان المحليين وتخلق مخاوف إنسانية”.

وشددت المذكرة على أنه “يمكن وينبغي معالجة الشواغل الأخرى من خلال الحوار والمشاورات مع الأطراف المعنية”، مجددة الدعوة إلى “ضبط النفس”.

وأعلن المتحدث أن التكتل الأوروبي الموحد على “استعداد للمساهمة في الجهود المذكورة أعلاه”.

وكانت السلطات الارمينية قد اتهمت أذربيجان بـ”إغلاق الطريق الوحيد الذي يربط ناجورنو كاراباخ بأرمينيا والعالم الخارجي بحجج وهمية”، بينما تحدثت أذربيجان عن “سوء استخدام الممر المخصص للأغراض الإنسانية حصرا بإدخال ألغام إلى أراضيها”.