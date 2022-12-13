ميلوني: حل أزمة تدفقات المهاجرين بوقف المغادرة والدفاع عن الحدود الخارجية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنه الحل التوافقي الوحيد على المستوى الأوروبي للتصدي لأزمة تدفقات المهاجرين يكمن في “وقف المغادرة والدفاع عن الحدود الخارجية”.

وقالت ميلوني، مخاطبة مجلس النواب الإيطالي عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين، “فيما يتعلق بموضوع إعادة توطين المهاجرين، يجب الاعتراف بحقيقة أنه يتعين وضع جميع البلدان في نفس الظروف” وبالتالي “أعتقد أن الحل الذي يمكن أن يجعل الجميع يتفقون، وكما قلنا دائمًا، هو وقف المغادرة والدفاع عن الحدود الخارجية الاتحاد الأوروبي”.

وتحدثت رئيسة الوزراء عن “الحاجة إلى العمل على هذا” الهدف. وأردفت “أعتقد أنه ليس حلاً القول إن إيطاليا يجب أن تكون ميناء الإنزال الوحيد في أوروبا، لأنها ستجد نفسها في صعوبة لمواجهة هذا الأمر، بينما أوافق بشكل مطلق وبأقصى حد دعم استقبال اللاجئين”.