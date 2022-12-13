وزير الدفاع الإيطالي: مشكلة أوروبا عدم التعبير عن سياسة خارجية مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إن “المشكلة الأكبر التي تواجه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة هي عدم معرفة كيفية التعبير عن سياسة خارجية مشتركة”.

كما رأى الوزير، خلال نقاش الثلاثاء في برلمان بلاده حول المساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا، أن “الأمم المتحدة أظهرت الكثير من نقاط الضعف في السنوات الأخيرة ويمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في تغيير نهجها تجاه تدهور النزاعات”.

وثمّن كروزيتّو النهج الإيطالي في مهمات السلام الدولية، كونه “يتميز بحقيقة أن وراء الزي العسكري والسلاح توجد إنسانية عظيمة”.