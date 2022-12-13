الرئيس الجزائري: نحن شريك طاقوي موثوق لأوروبا، بالأخص مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عن طموح بلاده لمضاعفة انتاج الغاز الموجه حصريا للتصدير، وشدد على أن الجزائر شريك طاقوي موثوق بالنسبة لأوروبا، منوها بالأخص بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

وحسبما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، فإن تصريحات الرئيس تبون جاءت لدى اشرافه على افتتاح جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع (سوناطراك) بمعرض الإنتاج الجزائري. وقال: “نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار م3 من الغاز، نستهلك نصفه محليا، اتمنى ان نصل، خلال 2023، الى انتاج 100 مليار م3 من الغاز موجه فقط للتصدير”.

وفي ذات السياق، أعلن الرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك)، توفيق حكار، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا سجلت مستوى قياسيا. وقال: “خلال هذا الشهر، حققنا رقما قياسيا في صادراتنا (من الغاز) نحو ايطاليا، رقم لم نسجله منذ سنة 2011. لقد قاربت صادراتنا 97 مليون متر مكعب/يوم نحو ايطاليا”، مضيفا بأن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، علق الرئيس تبون بالقول بأن الجزائر لا ترى مانعا في رؤية ايطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع للغاز (الجزائري) نحو باقي الدول، و منها ألمانيا.