أساقفة إيطاليا: كل جهد ممكن لمحاربة اللاشرعية والفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أطلق رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، نداءً دعا فيه إلى “بذل كل جهد ممكن لمكافحة الخروج عن القانون والفساد”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش تقديم تقرير عن الهجرة، أعدته مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، رداً على سؤال بشأن فضيحة الرشاوى المزعومة من جانب دولة خليجية لأعضاء من البرلمان الأوروبي، من بينهم بعض الإيطاليين.

وبهذا الصدد، أوضح المسؤول الكنسي، أنه “في وقت كهذا الذي نعيش فيه، إذ نحتاج إلى كثير من الصرامة، أعتقد أن علينا جميعاً بذل قصارى جهدنا لمحاربة جميع أشكال عدم الشرعية والفساد”، فضلا عن “ضمان ثقة الجميع بالنظام الديمقراطي، وبالدفاع عن آليات الديمقراطية في أوروبا”.