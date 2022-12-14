ميلوني: الوضع تغير الان وبوسعنا لعب دور مختلف مع برلين وباريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها تعترف بأهمية تعزيز المحور الثلاثي ألمانيا-فرنسا- إيطاليا في الاروقة الأوروبية، وذلك في معرض ردها على مداخلة بمجلس الشيوخ لرئيس الوزراء الأسبق، ماريو مونتي.

وقالت ميلوني، التي تتهمها المعارضة بالسعي للتحالف مع اليمين الشعبوي الأوروبي، “أقول للسيناتور مونتي إنني أوافق على موضوع التثليث بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا، لكن إيطاليا كانت مفقودة في السنوات الأخيرة”. وأضافت، في معرض ردها على ملاحظات برلمانيين عشية القمة الاوروبية “أوروبا بثلاث أرجل ترنحت لأنها (حقيقة) كانت تقف على قدمين. اليوم الوضع تغير ويسمح لنا بلعب دور مختلف مع فرنسا وألمانيا ودول أخرى” في الاتحاد الأوروبي

وكان مونتي، السيناتور مدى الحياة، قد ناشد ميلوني بألا تتناسى “المثلث الحاسم: إيطاليا وفرنسا وألمانيا”. وقال “أنا مقتنع بأنه عندما تعتمد إيطاليا على قوتها الاقتصادية والمالية وتقف على قدميها في أوروبا يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا، خاصةً عندما لا تكون فرنسا وألمانيا متوائمتين تمامًا مع بعضهما البعض” بشأن قضايا أوروبية.