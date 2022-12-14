رئيسة وزراء إيطاليا: غياب رد أوروبي لأزمة الطاقة يهدد دعم الرأي العام لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن عجز الاتحاد الأوروبي عن تقديم استجابة لأزمة الطاقة قد يضع دعم الرأي العام لأوكرانيا على المحك.

وقالت ميلوني خلال جلسة إحاطة بمجلس الشيوخ الأربعاء، عشية انعقاد القمة الأوروبية، المقررة يومي غد وبعده، إن “جلّ الأمر يتعلق بمسألة عدم قدرة أوروبا على إيجاد حلول فعالة على وجه السرعة”.

وأضافت ميلوني، أن “دعم الرأي العام الأوروبي يعتمد على قدرة مؤسساته على إعطاء الإجابات”، مبينةً أنه “خطأ سياسي كبير، وليس غياباً للتضامن”، لذا، فـ”على أوروبا ايجاد حل فعال، وإعطاء إشارة بأنها تريد لعب دور فاعل سياسياً واقتصادياً”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “وضع الطاقة معقد للغاية، ففي السنوات الماضية، لم يُحط الاتحاد الأوروبي القضايا الاستراتيجية بالاعتبار الواجب، فولادة أوروبا كانت لوضع الدول التي تتكون منها في تآزر من ناحية إمدادات الطاقة”.

وخلصت رئيسة مجلس الوزراء الى القول، إن “خطأً ما قد حدث، ونحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة، وأعتقد أن من شأن إيطاليا أن تلعب دوراً استراتيجياً”، في هذا السياق.