الناتو يرفع حجم الميزانيات المدنية والعسكرية للعام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء عن توصل دوله الأعضاء إلى اتفاق بشأن ميزانيات الحلف المدنية والعسكرية لعام 2023.

وأشار في مذكرة في أعقاب اجتماع مجلس شمال الأطلسي اليوم، إلى أنه تم تحديد الميزانية المدنية بمبلغ 370.8 مليون يورو والميزانية العسكرية 1.96 مليار يورو، بزيادة قدرها 27.8% و 25.8% على التوالي، مقارنة بعام 2022.

وأفادت المذكرة بأن الأمين العام لـ(الناتو) يانس ستولتنبرغ “رحب بقوة” بالقرار. وقال “يجب أن نستمر في الاستثمار أكثر وبشكل أفضل معًا: أمريكا الشمالية وأوروبا المتحدة فقط يمكنهما الحفاظ على سلامة المليار شخص في عالم يزداد خطورة.”