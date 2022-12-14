ماتّاريلا: الزراعة نقطة قوة لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رأس الدولة الإيطالية، سيرجو ماتّاريلا إن “نظام الأغذية الزراعية أثبت نفسه كواحد من نقاط القوة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي أثناء الوباء وأثناء هذه المرحلة المأساوية الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على استقلال أوكرانيا “.

وأضاف رئيس الجمهورية، في رسالة الأربعاء إلى رئيس الفيدرالية العامة للزراعة الإيطالية بمناسبة انعقاد جمعيتها الوطنية “إن مسألة الأمن الغذائي والمساهمة التي تقدمها أوروبا لاحتياجات البلدان الأخرى، وتجنب مخاطر النقص والمجاعات، تشكل مساهمة أساسية في الاستقرار الدولي والتعاون السلمي بين الشعوب”، كما أنها “تعزز قيمة الترابط المتبادل، على سبيل المثال استيراد الأسمدة”.

ونوه ماتّاريلا بأن “الزراعة تعد أيضًا أحد العناصر الرئيسية في مجال التحول البيئي والطاقة المتجددة وحياد المناخ، وهي مجالات أشارت إليها صراحة المفوضية الأوروبية للانتعاش الاقتصادي بعد الوباء”.