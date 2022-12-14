الاتحاد الأوروبي: توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع ماليزيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وقع اليوم الأربعاء في بروكسل اتفاقية للشراكة والتعاون مع دولة ماليزيا، حسبما جاء في بيان.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية “ستعزز الحوار السياسي حول القضايا ذات الاهتمام العالمي وستتيح مجالًا أكبر للتعاون متبادل المنفعة في عدد كبير من مناحي السياسة، بما في ذلك البيئة والطاقة وتغير المناخ والنقل والتجارة والتوظيف والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، الزراعة وعدم الانتشار ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة”.

ونقل البيان عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه بفضل هذه الاتفاقية “يزيد الاتحاد الأوروبي وماليزيا من تعزيز روابطهما للعمل معًا بشكل أوثق”. وقال إن “اتفاقية الشراكة والتعاون تعزز مجالات التعاون والمشاركة القائمة وتعمّق وتنوّع العلاقات بشكل أكبر في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

يمثل حفل التوقيع الاختتام الناجح للمفاوضات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2010، حيث تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى في 6 نيسان/أبريل 2016 من قبل كبار المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وماليزيا، في حفل أقيم في وزارة الخارجية الماليزية في بوتراجايا، حسبما جاء في البيان.

وتدخل اتفاقية الشراكة والتعاون حيز التنفيذ بمجرد أن تصدق عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وماليزيا.