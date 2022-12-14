وزير إيطالي يتحدث عن “ستار حديدي جديد” بأوروبا ويدعو لتوجيه الأنظار جنوبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، تحدث وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية أدولفو أورسو عن “عالم جديد ومختلف خلال الثلاثين عامًا الماضية”.

وقال إنه “عالم رُفِع فيه الستار الحديدي، وكأن موسكو أعادت إقامة جدار برلين”، ولكنه هذه المرة “على الحدود مع أوكرانيا”. ورأى الوزير، متحدثًا أمام الجمعية العامة لاتحاد الزراعيين الايطاليين، أنه “بالتالي يجب أن توجه أوروبا أنظارها تجاه الجنوب الوحيد المتبقي لإمدادات الطاقة”.

وأضاف أورسو، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، “من هنا جاءت فكرة جعل إيطاليا مركزًا كبيرًا للغاز الأوروبي ومركزًا كبيرًا لشبكة كهرباء البحر الأبيض المتوسط وأيضا للتنمية لأن قارة المستقبل هي افريقيا لبناء شراكة مع أوروبا للنمو معًا. وليس من قبيل المصادفة أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (مؤسس مجموعة إيني للطاقة) إنريكو ماتّي للنمو معًا. تمامًا كما قالها ماتّي الذي أطاح بهيمنة الأخوات السبع (شركات النفط) من خلال خلق علاقة تفضيلية مع الشرق الأوسط الكبير ومع أفريقيا”.

وقال أورسو إنه “النموذج الإيطالي ويتعين على أوروبا بالضرورة أن تؤمن به من أجل التنافس على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين”.