الأمم المتحدة تسعى للحصول على 1.7 مليار دولار لتلبية احتياجات السودان الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لو ندياي، الجهات المانحة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 والتي تم إطلاقها لتلبية الاحتياجات العاجلة والحاسمة لـ 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد.

وقالت المنسقة الأممية إن الخطة التي تتطلب 1.7 مليار دولار أمريكي هي نتيجة مشاورات وجهود استمرت لأشهر “لإيجاد أفضل طريقة ممكنة لتلبية احتياجات الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والحماية والتعليم وغيرها من الاحتياجات” للأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد، حسبما جاء بيان أصدرته اليوم الأربعاء وفق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وزادت “أود أن أحث المانحين الكرماء على تقديم تمويل مبكر وسريع لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 للسماح لنا بمواصلة العمليات الإنسانية وتوفير الاستجابة في الوقت المناسب لمختلف الأزمات”.

وأشار مكتب منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن النزاع، وزيادة مخاطر حماية المدنيين، والتدهور الاقتصادي، والأخطار الطبيعية، واستمرار تفشي الأمراض، يفاقم هذه الاحتياجات.

وحسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة، فإن هناك حوالي 15.8 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلث سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، مما يمثل أعلى مستوى للاحتياجات خلال عقد من الزمن.