رئيس اتحاد الصناعيين ينتقد استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي خطوات البنك المركزي الأوروبي بـ”المتأخرة والمقيّدة للغاية، وأيضًا فيما يتعلق بمسألة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة”، حيث من المتوقع أن يرفعها مجددا المصرف الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له غدا الخميس لمواجهة التضخم.

وقال بونومي، مخاطبا الأربعاء الجمعية الوطنية العامة لاتحاد الزراعيين، “هناك حركة فكرية تقول: دعنا نتوقف لحظة ونفكر في نمو البلاد”، مضيفا “ليست حركة إيطالية، بل أوروبية. النظام المالي الأوروبي بأكمله يقول: علينا إعادة التفكير لأن صورة الاقتصاد ليست إيجابية كما توقع الجميع”.

وعلى المستوى الداخلي وبشأن الموازنة العامة الوطنية المتوقع اقرارها قبل نهاية العام الحالي، قال “آمل أن يكون هدف الجميع هو نمو البلد” و “الاستماع لوجهة نظر مختلفة وعدم الشعور بالإهانة عندما نطرح بصفتنا كونفيندوستريا بعض المشكلات على قانون الموازنة، فنحن نطرحها بروح إيجابية، لمحاولة تحسين التدخلات من أجل السماح للشركات ثراء. لقد قيل إن الثروة أمر جيد لإعادة توزيعها ولكن يجب على شخص ما أن يخلقها أولاً”.