اليونيفيل تعلن مقتل جندي حفظ سلام مساء أمس في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) أن “جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

وقال الناطق الرسمي باسم القوة الاممية أندريا تيننتي في تصريح مكتوب إن (يونيفيل) “تنسق مع الجيش اللبناني وشرعنا في التحقيق لتحديد ما حدث بالضبط”، مشيرا إلى تضارب التفاصيل حول الحادثة في الوقت الراهن.

ووفق معلومات غير مؤكدة تناقلتها وسائل إعلام لبنانية فإن الجندي القتيل يحمل الجنسية الايرلندية.

وقال تيننتي نتقدم “بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه”، متمنيا “الشفاء التام والعاجل للمصابين”. وأكد أن “أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف أثناء الحادث”.