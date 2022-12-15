جينتيلوني: تداعيات كبيرة “للغزو الروسي الشنيع لأوكرانيا” على اقتصادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إن هناك تداعيات كبيرة “للغزو الروسي الشنيع لأوكرانيا”، على اقتصادنا.

وفي رسالة بالفيديو بعثها إلى الكنفدرالية الإيطالية للزراعة (كونفأغريكولتورا)، الخميس، أضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن “هذا العام الذي تميز بعودة الحرب إلى أوروبا، يقترب من نهايته”، واصفا الأمر بأنه “كابوس ومأساة كنا نظن أنها عهدت إلى كتب التاريخ فقط”.

وخلص المفوض الأوروبي الى القول، إن “الغزو الروسي الشائن لأوكرانيا، تسبب بخلق أزمة عالمية على مستوى الطاقة والغذاء، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات شديدة على اقتصادنا”.