الفاتيكان: اتصالات دبلوماسية مع موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني اليوم الخميس أن “اتصالات دبلوماسية جرت” مع موسكو في إشارة إلى إعلان الجانب الروسي عن اعتذار من جانب الفاتيكان عن حديث البابا فرنسيس حول “قساوة” جنود روس ينتمون إلى أقليات عرقية في الحرب بأوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام روسية قد نقلت عن الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، قولها إن سلطات بلادها تعتبر أن الأمر منتهياً بعد تلقي اعتذار الفاتيكان.

وقد وصفت زاخاروفا في وقت سابق حديث البابا لمجلة أمريكية عن الشعبين الشيشاني والبورياتي، بأنها “لا تظهر فقط الخوف من روسيا، ولكنها أيضا تحريف شنيع للحقيقة”.