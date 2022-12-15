تاياني يدعو لشراكة استراتيجية صناعية مع دول افريقيا والمتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن رغبة الحكومة في “دور ريادي في إفريقيا”، من خلال “استراتيجيات شراكة بين شركاتنا وجامعاتنا مع الدول الإفريقية والمتوسطية”.

وشدد، مخاطبا الخميس حدثا لاتحاد الصناعيين الايطاليين بعنوان (إيقاع أفريقيا واستراتيجية الشرق الأوسط) على أن “استقرار وتنمية هذه المناطق اقتصاديا ضمان للأمن والنمو لأوروبا”

وأعرب تاياني عن الامل في تعزيز دور بعثات بلاده الدبلوماسية بهذا المجال، مشيرا إلى إمكانية رفع حجم التبادلات التجارية الثنائية بزيارات مرتبطة بالسياسة الصناعية “لمعرفة القطاعات التي تتطلب تواجدًا إيطاليًا” هناك.

وأشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أنه يطمح في “تدويل الشركات الإيطالية لإنشاء مشاريع مشتركة مع وزارة الصُنِع في إيطاليا (وزارة التنمية الاقتصادية سابقا). وقال “نحن بحاجة إلى مواد خام”، مشيرًا إلى الليثيوم الذي “تحدد الصين سعره”، وبالتالي فإنه، من الممكن “العمل مع إفريقيا من أجل الاستخراج والتحويل في القارة باستخدام عمالة محلية”، وشرائه “بأسعار السوق”.