البابا لسفراء جدد: لنبن السلام إزاء الحرب العالمية الثالثة المجزأة الجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم الخميس السفراء الجدد لدى الكرسي الرسولي لكل من بليز، جزر البهاما، تايلند، النرويج، منغوليا، النيجر، أوغندا والسودان، بمناسبة تسليم أوراق اعتمادهم.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، ففي بداية كلمته رحب الأب الأقدس بضيوفه سائلا إياهم أن “ينقلوا إلى قادة دولهم مشاعر التقدير، هذا إلى جانب تأكيده الصلاة من أجلهم ومن أجل جميع مَن يقدمون لهم خدماتهم”، مشيرا إلى “الأشكال المختلفة لإسهام الدول التي يمثلها السفراء الجدد في الخير العام لا فقط لمواطني هذه الدول، بل وللعائلة البشرية بأسرها”.

وأضاف البابا أن “كلا منهم (السفراء) يتقاسم الاهتمام ببناء الجماعة الدولية، وهو ما تثبته مشاركة دولهم في المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة التي هي التعبير العملي عن الحاجة الضرورية إلى التضامن والتعاون بين الشعوب”. وشدد في هذا السياق على “الحاجة أكثر من أي وقت مضى للعمل الملموس لعائلة الأمم بكاملها وإلى العمل الدبلوماسي، وذلك من أجل القيام بهذا الواجب الحيوي والجماعي الساعي إلى حماية وتطوير خير رجال ونساء العالم، وخاصة في أيامنا هذه التي تطبعها مشاكل مستمرة ترتبط بالأزمة الصحية العالمية والنزاعات العنيفة الدائرة في مناطق العالم المختلفة”.

وأكد البابا فرنسيس أنه “بدون هذا العمل والنشاط الدبلوماسي لا يمكن حماية كرامة البشر جميعا وحقوقهم وتعزيز العدالة والمصالحة والحوار من أجل سلام دائم، والعناية ببيتنا المشترك باعتباره عطية ثمينة لنا ولأجيال المستقبل”.

وتابع الأب الأقدس قائلا للسفراء الجدد إنهم “يبدؤون مهامهم الدبلوماسية في لحظة تتعاظم فيها الحساسية السياسية إزاء تزايد انتهاكات القانون الدولي”، أي ما وصفه قداسته من قبل “بالحرب العالمية الثالثة المجزأة”. وأكد في هذا السياق “أننا إذا كنا نريد أن تكون هناك فرصة للسلام ولآفاق مستقبل أفضل للفقراء، وخاصة في مناطق العالم التي يهددها خطر أن تؤدي نزاعات طويلة إلى تخدير الوعي العام، فجميعنا مدعوون إلى إبراز يقظة أكبر وتلبية دعوة أن نكون بناة سلام في زمننا”.

وواصل الأب الأقدس قائلا للسفراء إن “بلدانهم، سواء أكانت قديمة أو شابة، يمكنها لمواجهة مثل هذه التحديات، الاستلهام من الإرث التاريخي والفكري والتكنولوجي، الفني والثقافي الذي يمثل الإسهامات المميزة والفريدة لشعوب هذه البلدان”. وحرص على الإعراب من جهة أخرى عن نظرته إلى “الموارد الوطنية لهذه الدول لا باعتبارها مجرد قدرات وكفاءات يجب الاحتفاء بها وإنماؤها، ولا كمعايير سامية تدعو إلى الفخر فقط، فمهاراتكم ومواهبكم، هي عطايا أيضا، يمكن تسخيرها لخدمة العالم بأسره سواء في أطر ثنائية أو متعددة الأطراف”.

وواصل البابا مشددا على أن “الدول حين تقدم بسخاء مواردها المادية والبشرية والأخلاقية والروحية فإنها تجيب على دعوة نبيلة وجوهرية، فمن خلال مواجهة مشاكل البشرية بشكل أكثر تكاملا وتضامنا دائما فقط، يمكن التوصل إلى حلول”.

وأشار قداسة البابا إلى مشاكل أخرى إلى جانب تلك التي تحدث عنها في البداية، فتطرق إلى “ضرورة لفت الانتباه إلى أوضاع منتشرة تتعلق بالحقوق الإنسانية الأساسية”. ملفتا على سبيل المثال إلى “توفير إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب، الغذاء، الرعاية الصحية الأساسية وضمان التعليم لمن يُحرمون منه غالبا، إلى جانب توفير فرص عمل كريم للجميع”.

وواصل البابا فرنسيس متحدثا عن تفكيره أيضا بـ”المرضى والمعاقين والشباب، وخاصة الفتيات، اللاتي لا تتوفر لهم فرص تحقيق ما لديهم من كفاءات، وأيضا من يأتون من أوساط فقيرة ويتعرضون لخطر البقاء في الخلف منسيين، بل وحتى مستبعدين من المشاركة الكاملة في جماعاتهم.

وفي حديثه عن إثارة الاهتمام بأوضاع مَن هم على هامش المجتمع، قال قداسة البابا للسفراء إن “دورهم كدبلوماسيين يمكنه أن يساهم في إنارة أكثر أركان عالمنا ظلاما، وفي حمل مَن هم في الضواحي إلى المركز ومنح صوت لمن لا صوت له أو مَن يجبَر على الصمت”.

ثم تمنى الأب الأقدس للسفراء “أينما كانوا أن يسعوا خلال ممارستهم لمهامهم إلى طرق جديدة وإبداعية لتعزيز التضامن والصداقة الاجتماعية وخاصة إزاء الأخوة والأخوات الأكثر ضعفا”، وفي هذا السياق أكد “تعاون ودعم أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ودوائر ومكاتب الكوريا الرومانية”، كما أعرب من جهة أخرى، وانطلاقا من المبادرات الكثيرة الحالية ومواضيع الاهتمام المشترك، عن ثقته بـ”أن تواصل العلاقات الإيجابية والودية بين بلدانهم والكرسي الرسولي التطور وإعطاء الثمار”.

وفي ختام حديثه، أعرب فرنسيس للسفراء مع بدايتهم مهامهم عن أفضل تمنياته لعملهم الهام. ثم استمطر على الجميع وعائلاتهم وجميع مواطني البلدان التي يمثلونها وافر بركات الله كلي القدرة.