رئيس أوكرانيا لقادة أوروبا: جيد وضع سقف لسعر الطاقة الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ”الأمر المفيد للغاية، فكرة وضع سقف لسعر صادرات الطاقة الروسية”.

وقال زيلينسكي في اتصال فيديوي مع المجلس الأوروبي المنعقد في بروكسل، الخميس، إنه “كلما كانت هذه الأداة أقوى، وكلما خفضنا سقوف الأسعار، كلما أصبحت سوق الطاقة العالمية أكثر استقرارًا”.

وحث الرئيس الأوكراني زعماء الاتحاد الأوروبي على “الاتفاق على حدود أسعار فعالة للنفط والمنتجات البترولية والغاز القادم من روسيا”. مبيناً أن “حدود الأسعار هذه يجب أن تحرم الدولة الإرهابية بشكل مطلق من القدرة على تمويل الحرب على حساب السوق العالمية”.