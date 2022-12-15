جينتيلوني: يمكن لإيطاليا بدء نمو مستدام دون ترك أحد خلف ركبها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، عن الاقتناع بأن “مع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، يمكن لإيطاليا أن تبدأ مسار نمو مستدام جديد، قادر على الجمع بين الاستدامة الاقتصادية، البيئية والاجتماعية”.

وفي رسالة بالفيديو بعثها إلى الكنفدرالية الإيطالية للزراعة (كونفأغريكولتورا)، الخميس، أضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن “التحدي يتمثل بالنمو مرة أخرى، وينبغي القيام بذلك في ظل احترام البيئة وبدون ترك أي شخص وراء الركب”. وأشار إلى “ضرورة اغتنام فرصة الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) العظيمة والفريدة من نوعها بالنسبة للاقتصاد الإيطالي”.

وأوضح المفوض الأوروبي، أن “من بين الاستثمارات المخطط لها للقطاع الزراعي، هناك حوالي 3 مليارات للميكنة، لإدارة الموارد المائية وبناء الأنظمة الكهروضوئية”. وأردف: “لتحقيق هذا الهدف، من الضروري أن نكون رواداً لا على المستويات المؤسسية وحسب”، بل “من جانب الشركاء الاجتماعيين، الهيئات الاقتصادية والمجتمع بأسره أيضاً”.

وخلص جينتيلوني، الى القول، إن “هذا الجهد لا يمكنه أن يتجاهل مساهمة (كونفأغريكولتورا) وقطاع الأغذية الزراعية، اللذين يمثلان القوة الأصيلة والتميّز بالنسبة لإيطاليا”.