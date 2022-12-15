ميلوني تدعو زعماء أوروبا إلى حل لآلية خفض أسعار الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، خلال كلمتها في المجلس الأوروبي ببروكسل الخميس، على “ضرورة إيجاد حل فيما يتعلق بآلية خفض أسعار الغاز”.

وأوضحت مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الحكومة سلطت الضوء حول موضوع الطاقة، على “أن الوقت الضائع في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية خفض الأسعار يتعارض في الواقع مع النقاش حول تنافسية الصناعة الأوروبية ضد المنافسين العالميين الآخرين”.

وخلصت المصادر ذاتها نقلا عن ميلوني قولها: “أننا بحاجة إلى الاستجابة بسرعة للاحتياجات المتزايدة من جانب العائلات والشركات”.

وبهذا الصدد كتبت ميلوني في تغريدة على مدونة (تويتر): “أجريت في بروكسل اليوم، محادثة مثمرة مع نظيراي البولندي والتشيكي بيتر فيالا وماتيوس موراويكي”، إذ “بحثنا آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا وقضية الطاقة”. واختتمت بالقول، “فلنعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية الصعبة وبناء مستقبل يسوده السلام والأمان”.