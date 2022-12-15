دفعة مساعدات إنسانية جديدة من الصليب الأحمر الإيطالي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ انطلقت اليوم الخميس من روما، قافلة جديدة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي إلى أوكرانيا لنقل شحنة مساعدات إنسانية تلبية لطلب الصليب الأحمر الأوكراني، ولا سيما للتعامل مع البرد.

وقال الصليب الأحمر في بيان، إن “المهمة الإنسانية المؤلفة من 18 عاملًا، يقودها مدير قسم العمليات وحالات الطوارئ والإغاثة في الهيئة، إيناتسيو شينتو، الذي تابع مهمات مختلفة على الأراضي الأوكرانية هذا العام.

وبالنسبة للصليب الأحمر الإيطالي، كان عام 2022 حافلا بالنشاط المكثف لدعم نظيره الأوكراني، مبيناً أن شحنة المساعدات تشمل هذه المرة من بين أشياء أخرى، 10 سيارات إسعاف، كاسحة ثلوج، 55 مولدة كهربائية، 160 جهاز تنفس للعلاج بالأكسجين، وشاحنة محملة بالطعام.

وبهذا الصدد، أكد رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكّا، أن “الصراع المأساوي الذي يؤثر على الأراضي الأوكرانية منذ ما يقرب العام، شهد منذ شباط/فبراير دورًا رئيسيًا في جمعيتنا للعديد من البعثات الإنسانية”.

وأوضح أن هذه البعثات امتدت “من الإرسال الأسبوعي لقوافل المساعدات إلى عمليات إجلاء المدنيين الهشّين، وصولاً إلى بناء مركز لوجستي لتخزين البضائع ذات الأهمية الشاملة في بلدة سوسيفا، على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، والعيادات المتنقلة وإطلاق مشروع بناء وحدات سكنية مؤقتة للعائلات النازحة”.

وخلص روكّا الى القول، إنه “في ظل البرد الشديد وأزمة الطاقة، لم يسعنا إلا أن نكون حاضرين مرة أخرى، والاستجابة على الفور لنداء فرعنا الشقيق في أوكرانيا”.