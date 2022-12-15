وزير إيطالي: تلزم عودة للوضع الطبيعي بأقصى سرعة بعد سنوات كوفيد الرهيبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير إيطالي أنه على الصعيد العالمي، “يجب على البلاد أن تتنفس الصعداء وتعود إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، بعد هذه السنوات العصيبة”، في ظل وباء كوفيد 19.

وفي مقابلة ضمن سلسلة لقاءات (Adnkronos Live) الحية، التي يبثها موقع مجموعة أدنكرونوس الإعلامية، قال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، إنه يجب علينا “القيام بهذا الأمر (العودة إلى الحياة الطبيعية) خطوة بخطوة”، مبيناً أن وزير الصحة أوراتسيو “سكيلّاتشي يؤدي هذا العمل، ويسعى لدفع البلاد نحو الحياة الطبيعية الممكنة”.

وبشأن إلغاء إجراء تحاليل الكشف عن العدوى، أضاف الوزير تشيرياني معلقاً، أن “هذه تدابير تندرج ضمن السلوك وفقاً للحس السليم”.

وعن الخطة المالية التي أقرتها الحكومة الإيطالية مؤخراً، أشار الوزير المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا)، أن “المفوضية روجت للمناورة الإيطالية، التي تعد نجاحا لحكومة (رئيسة الوزراء جورجا) ميلوني ضد أولئك الذين تكهنوا بحدوث كارثة”، على أثرها.