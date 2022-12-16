وزير الخارجية الإيطالي: مؤشرات خجولة من موسكو بشأن السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أن “روسيا لا تظهر مؤشرات كبيرة” على الاستعداد لاتفاقية سلام مع كييف، و”لكن من الصحيح أيضًا أن بوتين لم يكن يتحدث منذ أشهر عن سلام أو اتفاق أو مفاوضات محتملة”، في إشارة إلى إعلان الكرملين مؤخرا أنه منفتح على إطلاق مفاوضات بدون الانسحاب من أوكرانيا.

وقال تاياني، في خطاب اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيس حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، “هناك بعض مؤشرات استعداد خجولة من موسكو”، إلا أن اعتبارها “صادقة أم لا، فهذا أمر آخر”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) “أعتقد أنه إذا قررت الصين التدخل والضغط بقوة، فإن موسكو ستفكر في الأمر. أعتقد أن (الرئيس الصيني) شي وأردوغان بوسعهما لعب دور إيجابي ويمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورًا أساسيًا آخر ولأوروبا المساهمة وأن يصدر الفاتيكان كلمات إيجابية” بشأن السلام.