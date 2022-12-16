الإعلان رسميا عن إقرار حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه أقر رسميا اليوم الجمعة حزمة العقوبات التاسعة “رداً على حرب العدوان الروسية المستمرة على أوكرانيا وخطورة التصعيد الحالي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية”، بهدف “تصعيد الضغط على روسيا وحكومتها”.

وأشار في مذكرة إلى أن الحزمة المتفق عليها تتضمن “سلسلة من الإجراءات تهدف إلى ضرب اقتصاد روسيا بقوة وقدراتها على مواصلة عدوانها”.

وتشمل الحزمة فرض “ضوابط وقيود جديدة على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج”، وكذلك تلك التي “يمكن أن تسهم في تعزيز تكنولوجيا الدفاع والأمن الروسي من خلال توسيع قائمة الكيانات المرتبطة بالقطاعين الروسيين بشكل كبير باستهداف 168 كيانا بتدابير قطاعية”. وهذا يتضمن عدم تجارة “مواد كيميائية رئيسية وعوامل أعصاب ومعدات الرؤية الليلية والملاحة اللاسلكية والإلكترونيات ومكونات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تستخدمها آلة الحرب الروسية بحرية”. ومن أجل “تجنب الالتفاف على العقوبات، تم أيضًا تضمين كيانات تسيطر عليها روسيا بشبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول في القائمة”.

وأشارت المذكرة إلى أنه، علاوة على ذلك “سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع حظر تصدير تكنلوجيا وسلع متعلقة بصناعة الفضاء لتشمل محركات الطائرات وأجزائها”. سيسري هذا الحظر على كل “الطائرات المأهولة وغير المأهولة، مما يعني أنه من الآن فصاعدًا سيكون هناك حظر على الصادرات المباشرة لمحركات الطائرات بدون طيار إلى روسيا وأي دولة ثالثة يمكنها تزويد روسيا بمسيّرات”.

كما أفادت بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم “بتوسيع الحظر الذي يستهدف الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي من خلال حظر استثمارات في قطاع التعدين، باستثناء أنشطة تعدين واستغلال محاجر تختص بمواد خام حرجة”.

ونوهت المذكرة بأن حزمة العقوبات التاسعة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة بين دول العالم الثالث وروسيا.

وفي القطاع المصرفي، سيفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول بنكين روسيين إضافيين وسيضيف بنك التنمية الإقليمي الروسي إلى قائمة الكيانات المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها والتي تخضع لحظر كامل للمعاملات.

من أجل التصدي للحملة الدولية المنظمة والدولية للتضليل والتلاعب بالمعلومات التي يشنها الاتحاد الروسي، والهادفة إلى زعزعة استقرار بلدان جوارها والاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، بدأ المجلس الأوروبي في عملية تعليق تراخيص البث لأربعة منافذ إعلامية إضافية: NTV / NTV Mir وRossiya 1 وREN TV وPervyi Kanal.