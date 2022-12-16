كروزيتّو: علينا ألا نرضى بالتعاون الشكلي مع إفريقيا بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه فيما يتعلق بإفريقيا، “أرضينا أنفسنا بالتعاون الدولي الرسمي فقط، بينما ينبغي علينا بدلاً من ذلك قياس حجم المساعدات”.

وفي مداخلة خلال احتفالات الذكرى العاشرة لحزب (إخوة إيطاليا) بروما الجمعة، ذكّر الوزير كروزيتّو بـ”خطة ماتّيي التي أطلقتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لصالح إفريقيا”، وأكد على أن “أوروبا يجب أن ترى في هذه القارة مكاناً للتركيز على تنمية الثروات”، فهي “الطريقة الوحيدة للحؤول دون هجرة الناس من هناك”.

وأشار القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “طرح هذه المشكلة اليوم لا يعني أننا أنانيون، بل أن يكون لدينا الموقف نفسه الذي يتبناه الفاتيكان عند التعامل مع هذه الأمور، لخلق فرصة هناك”.