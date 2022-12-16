الحزب الديمقراطي الإيطالي يعلق عضوية أحد نوابه بالبرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الحزب الديمقراطي الإيطالي تعليق عضوية النائب في البرلمان الأوروبي أندريا كوتسّولينو، على خلفية تحقيقات القضاء البلجيكي بشأن شبهات فساد بالجهاز التشريعي الأوروبي.

وحسب مذكرة، فإن القرار جاء بعد اجتماع طارئ للجنة الضمان التابعة للحزب الديمقراطي بناءً على طلب الامين العام إنريكو ليتا.

وأشارت إلى أن قرار تعليق العضوية الاحترازي سيظل ساري المفعول “حتى إغلاق التحقيقات الجارية من قبل القضاء”.

وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا) قد ذكرت أن كوتسّولينو هو “الرجل الثالث” في ملف التحقيق البلجيكي، إلى جانب البرلماني الأوروبي الاشتراكي السابق أنطونيو بانزيري ومساعده حينها فرانشيسكو جورجي، وأن السلطات في بروكسل بصدد تقديم طلب رفع حصانته البرلمانية.

وقالت الصحيفة أن جورجي “اعترف” للمحققين البلجيكيين بأنه “أدار أموالا في منظمة يستخدمها المغرب وقطر للتدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية”.