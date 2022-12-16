ماتّاريلا، مخاطبا السلك الدبلوماسي: آمل في سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا إن “إعادة إحلال سلام عادل” بين روسيا وأوكرانيا “هو أملي في المستقبل” لأنه “من خلال السلام فقط ستكون البشرية قادرة على التطلع إلى التقدم”.

وأضاف، خلال لقاء مع السلك الدبلوماسي المعتمد بإيطاليا لتبادل التهاني بأعياد الميلاد “يتعين علينا جميعًا العمل نحو هذا الهدف، ودبلوماسيات جميع البلدان مدعوة إلى التزام مشترك” حياله.

وأشار رأس الدولة الإيطالية إلى أنه بسبب الحرب، “تنتهك حقوق الشعب الأوكراني، والحقوق الأساسية لملايين الأشخاص في العالم، والحقوق التي هي أسس ديمقراطياتنا”.

وأضاف “شيرين عبادي، أول مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، قالت: للاعتناء بنبتة جميلة يجب أن تسقيها كل يوم وأن نعتني بكمية الضوء التي تتلقاها، فلا يمكننا أن نقتصر على صب كمية كبيرة من الماء ثم تجاهل النبتة لمدة عام، ففي هذه الظروف ستموت ونفس الشيء ينطبق على الديمقراطية، إذا لم يعتن بالشعب ستموت”. وقال “هذه كلمات تستحق المشاطرة، واليوم ينبغي على المجتمع الدولي بأسره أن يعتني بالديمقراطية، وأن يدافع بقوة عن القيم والمثل العليا التي هي الشرط الذي لا غنى عنه لكي يتمكن كل فرد من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية”.