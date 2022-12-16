ماتاريلا: إيطاليا تتقاسم مع دول منطقة المتوسط التاريخ والجغرافيا والتحديات والفرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا إلى أن “النسخة الثامنة من مؤتمر (روما لحوارات المتوسط) الدولي، التي اختتمت قبل أيام قليلة، أكدت الاهتمام الملموس الذي تتطلع به إيطاليا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع، التي يربطنا بها التاريخ والموقع الجغرافي والتحديات والفرص”.

وقال ماتّاريلا، خلال لقاء الجمعة مع السلك الدبلوماسي المعتمد بإيطاليا لتبادل التهاني بأعياد الميلاد “إن عوامل الترابط التي تعبر هذا المحور الجيوسياسي لتشمل القارة الأفريقية بأكملها توحدنا في مصير مشترك وتدعونا إلى بناء مستقبل مشترك”، يتطلب “مِنّا العمل معًا وبشكل استباقي من أجل السلام والاستقرار وتعزيز النمو المستدام والمرن”.

وأضاف “لقد رأينا أنه عندما يتحرك المجتمع الدولي بهدف مشترك تصبح النتائج ممكنة. كان لدينا مثال على ذلك مع البداية الإيجابية، بفضل دور الوساطة للاتحاد الأفريقي، لمسار السلام في القرن الأفريقي”. وقال “يجب أن نواصل البحث عن حلول بناءة أيضا لكبح العنف الذي يؤثر على السكان المدنيين في منطقة البحيرات الكبرى”.