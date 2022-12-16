بوريل: هجمات روسيا الصاروخية على أوكرانيا إرهاب عشوائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل “الهجمات الصاروخية الضخمة التي شنتها روسيا اليوم عبر أوكرانيا، بالإضافة إلى القصف اليومي المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية”، بأنها “مثال آخر على الإرهاب العشوائي للكرملين”.

وأشار المسؤول الأوروبي في بيان الجمعة إلى أن هذه “الهجمات القاسية واللاإنسانية تهدف إلى زيادة معاناة وحرمان الشعب الأوكراني، وكذلك حرمان المستشفيات وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية من الكهرباء والتدفئة والمياه”، وتشكل “جرائم حرب وحشية، ويتعين محاسبة جميع المسؤولين” عنها.

وقال بوريل “الاتحاد الأوروبي وشركاؤه يعملون على تكثيف جهودهم لتوفير الدعم الطارئ الذي يحتاجه الشعب الأوكراني لاستعادة الكهرباء والتدفئة والحفاظ عليها”.