ماتّاريلا: المهاجرون ليسوا أرقاما، انهم أطفال ونساء وأسر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا أن “تدفقات الهجرة تشهد تكثيفًا قويًا كنتيجة مباشرة لانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار الناتج عن الحرب” في أوكرانيا.

وقال، خلال لقائه الجمعة السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلاده للتهنئة بأعياد الميلاد، إن الهجرة “ظاهرة ذات خصائص معقدة وينبغي ألا تجعلنا ننسى أن الهدف الأول الذي لا غنى عنه للمجتمع الدولي يجب أن يكون حماية حقوق المهاجرين”.

وأردف رئيس الجمهورية “إذا تذكرنا أنه وراء الأرقام المذكورة ببرود في الإحصاءات المتعلقة بالمهاجرين، هناك أطفال ونساء وأسر. أعتقد أنه سيكون من الأسهل علينا الاسترشاد، أولا وقبل كل شيء، بالواقعية والتضامن في تحديد الحلول الكفيلة لإدارة هذه الظاهرة جماعيا”.